Porsche Aktie News: Porsche am Freitagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 61,90 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 61,90 EUR. Die Porsche-Aktie gab in der Spitze bis auf 61,82 EUR nach. Bei 62,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 170.423 Porsche-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2024 bei 96,56 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche-Aktie somit 35,89 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2024 bei 55,58 EUR. Mit Abgaben von 10,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,03 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 69,14 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 30.10.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 9,11 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Porsche am 12.03.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 17.03.2026 dürfte Porsche die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 4,36 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

