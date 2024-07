Porsche Aktie News: Porsche am Mittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Porsche. Das Papier von Porsche legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 69,68 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 69,68 EUR zu. Bei 70,00 EUR erreichte die Porsche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 70,00 EUR. Zuletzt wechselten 50.574 Porsche-Aktien den Besitzer.

Am 03.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 113,60 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 63,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 02.07.2024 Kursverluste bis auf 65,66 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,77 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,13 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 98,38 EUR.

Am 24.07.2024 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,35 EUR gegenüber 1,50 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,45 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,33 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Porsche möglicherweise am 23.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 4,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

