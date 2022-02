NEL ASA-Aktie legt kräftig zu: Goldman startet NEL mit 'Buy'

Es sei Zeit, das Thema "sauberer Wasserstoff" neu aufzugreifen, da Politik, Erschwinglichkeit und Größe nun zusammenkämen, sodass eine starke Dynamik entstehen dürfte, schrieb Analystin Zoe Clarke in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Wasserstoff-Unternehmen. Zudem seien die Bewertungen reiner Wasserstoff-Aktien seit ihren Hochs wieder deutlich gesunken. Für NEL sieht sie starkes Wachstum, technologische Diversifikation und ein konservatives Vorgehen, was Produktionserweiterungen betreffe.

In Oslo klettert die NEL-Aktie derzeit um 5,37 Prozent auf 12,46 Kronen.

/ck/mis

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, NEL ASA