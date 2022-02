Shell-Aktie dennoch leichter: UBS und Goldman Sachs raten zum Kauf

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell anlässlich einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 2125 Pence belassen. Der boomende Flüssiggas-Markt stärke die ohnehin bereits weltweit führende Position des Öl- und Gaskonzerns zusätzlich, schrieb Analyst Henri Patricot in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Shell nach Zahlen ebenfalls auf "Buy" belassen. Die großen europäischen Ölkonzerne hätten das vierte Quartal in Folge stark abgeschnitten, weshalb die Konsensschätzungen für die Gewinne weiter steigen sollten, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Seine Prognosen lägen bereits deutlich über den Konsensschätzungen. Der Experte rechnet zudem dank beschleunigter Aktienrückkäufe und steigender Dividenden mit umfangreichen Mittelausschüttungen an die Anteilseigner. Die Shell-Aktie biete zudem eine attraktive Rendite auf den freien Barmittelzufluss (FCF).

Im Londoner Handel am Mittwoch gibt die Shell-Aktie zwischenzeitlich 0,43 Prozent auf 19,46 britische Pfund ab.

dpa-AFX Analyser

UBS - Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2022 / 20:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2022 / 20:52 / GMT

Goldman Sachs - Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2022 / 19:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com, Semmick Photo / Shutterstock.com