SNP-Aktie klettert: SNP bestätigt Prognose trotz schwächerem dritten Quartal

So habe sich die Nachfrage nach Software und Service-Dienstleistungen äußerst positiv entwickelt, sagte Konzernchef Andreas Schneider-Neureither laut Mitteilung vom Freitag. "Für das vierte Quartal sehen wir ebenfalls eine gute Entwicklung mit einer wachsenden Projektpipeline." Die Heidelberger erwarten für 2020 daher nach wie vor einen Umsatz zwischen 145 und 170 Millionen Euro sowie eine Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) im mittleren einstelligen Prozentbereich.

Im dritten Jahresviertel waren alle wichtigen Kennziffern in der Corona-Krise allerdings rückläufig. Während der Umsatz um rund 7 Prozent auf 37,6 Millionen Euro zurückging, sackte der Auftragseingang um rund 27 Prozent ab. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) brach um 30 Prozent auf 5,0 Millionen Euro ein, auch der Überschuss fiel unter dem Strich um knapp 30 Prozent geringer aus als ein Jahr zuvor. SNP verwies darauf, dass sich das Wachstum mit Ausbruch der Corona-Krise verlangsamt habe, zudem sei das operative Ergebnis durch gestiegene Personalkosten belastet worden.

SNP-Aktien profitieren

Mit der Bestätigung der Jahresziele im aktuell schwierigen Corona-Umfeld hat SNP Schneider-Neureither am Freitag für Lichtblicke gesorgt. Im schwachen Gesamtmarkt gewinnen die im Nebenwerteindex SDAX notierten Anteile auf XETRA zeitweise 3,38 Prozent auf 47,40 Euro.

Von 65,10 Euro am Monatsanfang hatten sie bis auf 43,70 Euro nachgegeben und damit fast ein Drittel verloren. Am Vortag gelang ihnen aber bereits eine Stabilisierung.

Trotz eines im Jahresvergleich schwächeren dritten Quartals steht der Softwareanbieter und IT-Berater zu seinen Prognosen. Am Markt kommt dies in Zeiten von Corona gut an, während Aktien von Unternehmen, welche keinen Ausblick wagen, oftmals abgestraft werden. SNP-Chef Andreas Schneider-Neureither rechnet im Schlussquartal mit einer guten Entwicklung und einer wachsenden Projektpipeline.

