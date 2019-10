Merck-Mittel Bavencio erhält EU-Zulassung für Nierenkrebs-Therapie

Die Europäische Kommission erteilte die Zulassung für Mercks Bavencio in Kombination mit Axitinib als Erstlinientherapie bei erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenem Nierenzellkarzinom (RCC).

Die Zulassung basiert den Angaben zufolge auf positiven Zwischenergebnissen der Phase-III-Studie Javelin Renal 101. Darin hatte die Kombitherapie mit Bavecio und Axitinib bei Patienten mit fortgeschrittenem RCC unabhängig vom PD-L1-Status ein signifikant reduziertes Risiko für Krankheitsprogression oder Tod um 31 Prozent sowie eine annähernde Verdopplung der objektiven Ansprechrate im Vergleich zu Sunitinib gezeigt.

Im Jahr 2018 wurden laut Unternehmensangaben in Europa schätzungsweise 136.500 Neuerkrankungen an Nierenkrebs diagnostiziert und ca. 54.700 Menschen starben an dieser Erkrankung. Die US-Zulassungsbehörde FDA hatte Bavencio im Mai 2019 in Kombination mit Axitinib für die Erstlinienbehandlung von Patienten mit fortgeschrittenem RCC zugelassen.

Das klinische Entwicklungsprogramm Javelin zu Avelumab umfasst mindestens 30 klinische Studien mit mehr als 10.000 Patienten, die in über 15 verschiedenen Tumorindikationen untersucht werden. Neben RCC sind dies Karzinome des Magens/gastroösophagealen Übergangs, Kopf-Hals-Tumoren, Merkelzellkarzinom, nicht-kleinzelliges Bronchialkarzinom sowie Urothelkarzinom.

FRANKFURT (Dow Jones)

Werbung

Bildquellen: Merck KGaA