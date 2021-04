PowerCell Sweden AB-Aktie aktuell: PowerCell Sweden AB bricht ein

Zuletzt ging es für die PowerCell Sweden AB-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 5,2 Prozent auf 25,00 EUR. Das Tagestief markierte die PowerCell Sweden AB-Aktie bei 24,88 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,32 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 8.925 PowerCell Sweden AB-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.01.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,46 EUR an. Am 25.09.2020 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,50 EUR.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass PowerCell Sweden AB 2022 einen Verlust in Höhe von -0,372 SEK ausweisen wird.

Die PowerCell Sweden AB Aktie wird unter der ISIN SE0006425815 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Nasdaq OTC, BX World, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt und ist in dem Index E-Mobilität Wasserstoff Index gelistet. PowerCell Sweden AB ist ein Unternehmen aus Schweden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Powercell Sweden