DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,71 -1,6%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.118 -0,4%Euro1,1799 ±-0,0%Öl66,18 -0,6%Gold3.746 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Porsche PAG911 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Apple 865985 Porsche Automobil vz. PAH003 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Minus -- US-Börsen höher -- Pfizer plant Metsera-Deal -- NVIDIA investiert Milliarden in OpenAI -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Quantenaktien im Fokus
Top News
Papieraktien in Deutschland: Was Anleger wissen müssen Papieraktien in Deutschland: Was Anleger wissen müssen
Heizkosten: Diese Tipps & Tricks sparen Geld Heizkosten: Diese Tipps & Tricks sparen Geld
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Praxen können teils noch nicht mit E-Akten starten

23.09.25 05:58 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Kurz vor dem Start der verpflichtenden Nutzung der neuen elektronischen Patientenakten (ePA) in den Arztpraxen sind die technischen Voraussetzungen noch nicht überall gegeben. Für den Einsatz müssten die Praxisverwaltungssysteme mit einem ePA-Modul ausgestattet sein, sagte das Vorstandsmitglied der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Sibylle Steiner, der Deutschen Presse-Agentur. Nach dem letzten Stand der KBV seien nun etwa 80 Prozent der Praxen damit ausgerüstet. "Dass etwa ein Fünftel der Praxen noch nicht mit der ePA arbeiten können, sehen wir sehr kritisch."

Wer­bung

Manche Software-Hersteller in Verzug

Steiner sagte, von einigen Herstellern der Praxissysteme wisse man, dass das Softwaremodul für die ePA im vierten Quartal nachgeliefert werden solle. "Von anderen Herstellern haben wir gar keine Rückmeldung." Sanktionen drohten jedoch paradoxerweise den Praxen. Das sei vollkommen inakzeptabel. "Wir werden weiter darauf drängen, dass so schnell wie möglich alle Praxen in die Lage versetzt werden, die ePA in den Arbeitsalltag zu integrieren."

Zum 1. Oktober wird es für Gesundheitseinrichtungen verpflichtend, Daten in die E-Akten einzustellen, die rund 70 Millionen gesetzlich Versicherte von ihren Krankenkassen angelegt bekommen haben - als digitalen Speicher für Befunde, Laborwerte oder Medikamente. Der konkrete Betrieb mit der ePA in Praxen und Krankenhäusern wird seit dem Frühjahr bundesweit ausgedehnt. Bisher läuft das Befüllen durch Ärztinnen und Ärzte noch auf freiwilliger Basis.

Drohende Sanktionen für Praxen

Praxen, die künftig kein ePA-Modul einsetzen, drohen Kürzungen bei einer Pauschale für die Anbindung an die Gesundheits-Datenautobahn, wie die KBV erläuterte. Ab 2026 solle ein kompletter Abrechnungsausschluss gelten, wenn eine Praxissoftware ohne zertifiziertes ePA-Modul genutzt wird. Das sei unverhältnismäßig und ein völlig falscher Weg, warnte Steiner. "Es kann nicht sein, dass die Praxen bestraft werden, wenn Hersteller der Softwaresysteme es nicht rechtzeitig schaffen, Module für den ePA-Einsatz bereitzustellen."

Wer­bung

Rund 58.000 der 98.500 Arztpraxen in Deutschland nutzen laut der mehrheitlich bundeseigenen Digitalagentur Gematik bereits die ePA. Es zeige sich deutlich, dass die Praxen Vorreiter bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen seien, sagte Steiner. Vor allem stationäre Einrichtungen müssten nachziehen. "Viele Praxen berichten, dass sie nach wie vor Faxgeräte vorhalten müssen, damit die Kommunikation mit den Krankenhäusern und der Pflege läuft." Im Informationsaustausch über Entlassbriefe der Kliniken sähen Praxen aber den größten Mehrwert der ePA./sam/DP/zb