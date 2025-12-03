DAX23.711 +0,5%Est505.686 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,13 +3,8%Nas23.414 +0,6%Bitcoin79.967 +1,8%Euro1,1640 +0,1%Öl62,46 +0,1%Gold4.223 +0,4%
Pressesstimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Altersarmut/Rente

03.12.25 05:34 Uhr

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Altersarmut/Rente:

Bei der prekären Lage im Rentensystem gehören des Weiteren auch neue Elemente und Ideen auf den Tisch. Warum kein Splitting von Rentenpunkten schon während der Erwerbsphase? Wenn beispielsweise der Mann weiter Vollzeit arbeitet, während die Ehefrau unbezahlt Erziehungs- und Pflegeaufgaben übernimmt - und in der Zeit keine Rentenpunkte sammelt. Inwiefern Pflegetätigkeiten besser angerechnet werden könnten, sollte auch unbedingt geprüft werden. Und wenn es die Regierung ganz radikal versuchen will, könnte sie mit dem Äquivalenzprinzip brechen und zum Beispiel für niedrigere Beiträge höhere Anwartschaften einführen. Im Kampf gegen Altersarmut sollte es keine Denkverbote geben./yyzz/DP/mis