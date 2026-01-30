DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9600 -5,0%Nas23.462 -0,9%Bitcoin63.539 -2,1%Euro1,1862 +0,1%Öl66,19 -6,4%Gold4.658 -4,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Infineon 623100 adidas A1EWWW DroneShield A2DMAA Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA, Gold und Silber im Fokus
Top News
Trading-Depot: 144,4 % Rendite in vier Jahren - jetzt kostenlos anmelden! Trading-Depot: 144,4 % Rendite in vier Jahren - jetzt kostenlos anmelden!
Danone-Aktie: Rückruf für bestimmte Babynahrung in Deutschland Danone-Aktie: Rückruf für bestimmte Babynahrung in Deutschland
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren an der Entwicklung von Europas Sicherheit und Verteidigung - So geht’s!

Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur deutsch-saudischen Beziehungen

02.02.26 05:34 Uhr

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur deutsch-saudischen Beziehungen:

"Kronprinz Mohammed bin Salman (Kurzform MBS) hat seinem Land eine Revolution von oben verordnet. Saudi-Arabien soll eine moderne Nation werden, aber bitte unter seiner Herrschaft. Er hat den Frauen die persönliche Freiheit geschenkt. Er will die Wirtschaft weg von der reinen Abhängigkeit von Öl- und Gasexporten entwickeln und mit pharaonischen Bauprojekten in die Moderne katapultieren. Sogar grün und nachhaltig soll der Ölstaat werden. Hier gibt es viele Aufträge für deutsche Firmen. Und wenn es umgekehrt mit der grünen Wasserstoffindustrie in Deutschland etwas werden soll, dann wird Saudi-Arabien einen Teil des Gases liefern."/yyzz/DP/he