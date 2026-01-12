DAX25.405 +0,6%Est506.016 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,11 +0,6%Nas23.734 +0,3%Bitcoin78.289 +0,2%Euro1,1665 ±-0,0%Öl64,14 -0,3%Gold4.594 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Plus -- Wall Street letztlich höher -- Eli Lilly plant wohl Abivax-Übernahme -- NVIDIA, VW, Mercedes, Novo Nordisk, Rüstungsaktien, Amazon, DroneShield, Airbus, BYD im Fokus
Top News
Airbus-Aktie in Grün: Trotz Rumpfteil-Ärger mehr Auslieferungen Airbus-Aktie in Grün: Trotz Rumpfteil-Ärger mehr Auslieferungen
Novo Nordisk-Aktie: Hoffnung auf Wachstum durch Abnehmmittel-Strategie Novo Nordisk-Aktie: Hoffnung auf Wachstum durch Abnehmmittel-Strategie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Merz in Indien

13.01.26 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Merz in Indien:

"Wo ein Kanzler zuerst hinfährt, mag symbolisch eine Rolle spielen, aber es ändert nichts an den Realitäten der Weltpolitik. (.) Aber ohne Zweifel braucht Deutschland neue Partner in Asien, und Indien wurde da viel zu lange übersehen. (.) Dass Merz von seinem Gastgeber, Ministerpräsident Modi, zu hören bekam, dass dessen Land nicht auf russisches Öl verzichten kann, kommt [.] nicht überraschend. Nicht mal Trumps Zölle brachten diese Einnahmequelle Putins bisher vollständig zum Versiegen. Indien fährt seit der Unabhängigkeit einen pragmatischen und unabhängigen Kurs in der Außenpolitik. Dass Merz sagt, er wolle da nicht "mit erhobenem Zeigefinger" auftreten, ist nicht nur eine Anerkennung der Realität, sondern auch eine überfällige Anpassung der früher oft so oberlehrerhaften deutschen Wortwahl."/yyzz/DP/nas