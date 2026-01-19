DAX24.959 -1,3%Est505.926 -1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,63 -2,7%Nas23.515 -0,1%Bitcoin78.923 -0,7%Euro1,1666 +0,1%Öl64,07 -0,2%Gold4.697 +0,6%
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Trump und Grönland

20.01.26 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Trump und Grönland:

Zum Glück besteht in Europa weitgehend Einigkeit darüber, dass man auch und gerade dem formell Verbündeten in Washington nicht durchgehen lassen kann, was Moskau verweigert werden muss: sich fremde Gebiete anzueignen unter Anwendung militärischer Gewalt oder der Androhung derselben. (.) In Davos können die europäischen Regierungschefs Trump selbst ins Gebet nehmen. Es wird nicht genügen, ihm wieder nur bis zur Selbsterniedrigung Honig um den Bart zu schmieren. (.) Trump nutzt die Abhängigkeiten, Schwächen und Streitereien Europas so skrupellos aus wie Putin. Ihnen und ihren Nachfolgern können die Europäer nur mit Geschlossenheit, Wirtschaftskraft und militärischer Macht Paroli bieten, was das auch erfordert und kosten mag./yyzz/DP/mis