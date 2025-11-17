DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,62 -6,3%Nas22.901 +0,1%Bitcoin81.844 +0,6%Euro1,1605 -0,2%Öl63,76 -0,8%Gold4.075 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Amazon 906866 SAP 716460 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
BVB-Aktie: Watzke äußert sich zu kontroversen Themen BVB-Aktie: Watzke äußert sich zu kontroversen Themen
Vodafone-Aktie: Warnung vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit Vodafone-Aktie: Warnung vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.

Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Großbritannien/Verschärfung Asylrecht

17.11.25 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Großbritannien/Verschärfung Asylrecht:

"Harte Migrationspolitik ist den Gegnerinnen und Gegnern der Migration nie hart genug. Bei diesem Thema kann nur eine Opposition punkten, die die Regierung zu immer weiteren Restriktionen treibt, ohne sich damit jemals zufrieden zu geben. Die britische Labour-Regierung wird diese Lektion lernen müssen. Sie zieht in Person von Innenministerin Shabana Mahmood die falschen Konsequenzen aus der tiefen Krise ihrer Partei und provoziert nebenbei deren linken Flügel. Die rechtspopulistische und migrationsfeindliche Bewegung Reform UK, die ohnehin die Umfragen anführt, kann sich die Hände reiben. Statt eigene Themen zu setzen, die die soziale Spaltung im Königreich auflösen, geht Mahmood den Rechten in die Falle."/yyzz/DP/he