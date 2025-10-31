DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,99 -2,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.876 +1,5%Euro1,1573 ±0,0%Öl64,59 -0,2%Gold4.002 -0,9%
Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Wahlen/Niederlande

31.10.25 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Wahlen/Niederlande:

"Das Wahlergebnis aus den Niederlanden liefert lehrreiche Schlüsse für den Umgang mit Rechtsaußen in Europa. Das Wichtigste: Das Resultat sollte nicht falsch verstanden werden. Wilders Freiheitliche haben zwar kräftig verloren. Sie sind aber immer noch eine politische Macht im Land. Doch gibt es Gegenstrategien. Rob Jetten grenzte sich zunächst vom klassischen Rechts-Links-Lager-Denken ab. Kategorisch stellte er nur eines klar: nicht mit Wilders. Für alle anderen Parteien zeigte er sich offen. Jetten sprach im Wahlkampf auch nicht darüber, was nicht geht. Er wies Lösungen auf. Liberale können Wahlen gewinnen, selbst mit dem Thema Klima. Sie werden gebraucht - als konstruktive Kraft, nicht als irrlichternder Geist, der nur verneint wie Deutschlands Liberale in den zähen Jahren der Ampel."/DP/jha