Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zur Reise des Bundeskanzlers nach Indien

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Rundschau' zur Reise des Bundeskanzlers nach Indien

Bundeskanzler Merz treibt die deutsche Wirtschaft nach Indien, denn der Subkontinent hat das weltgrößte ökonomische Potenzial. Partnerschaftliche Hilfe aus Europa ist da durchaus willkommen. Und da Merz auch Hilfe für Deutschland braucht, dürfte der nationalen Würde Indiens Genüge getan sein. So etwas ist wichtig. Indien kann nach einer schweren Kolonialgeschichte mit verständlicher innerer Distanz auf Europa blicken. Aber nach bald 80 Jahre selbst verantworteter Unabhängigkeit relativiert sich manches zugunsten des Pragmatismus. Merz trägt pragmatische partnerschaftliche Verlässlichkeit vor sich her und könnte so die richtigen diplomatischen Türen öffnen. Denn verlässliche Partner sind genau das, was Indien gebrauchen kann. Russland wird volatil bleiben, China ist und bleibt Konkurrent, die USA sind ein Pulverfass. Da lässt sich mit Europa sehr viel auskömmlicher arbeiten.