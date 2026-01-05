DAX24.869 +1,3%Est505.924 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,43 -0,9%Nas23.396 +0,7%Bitcoin79.813 -0,4%Euro1,1729 ±0,0%Öl61,59 -0,3%Gold4.457 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Chevron 852552 NVIDIA 918422 ExxonMobil 852549 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Rekordschluss -- US-Börsen letztlich höher - Dow mit Rekord -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- VW, Microsoft, Allianz, SAP, Ölaktien, Bayer, Bitcoin im Fokus
Top News
Fidelity-Ausblick 2026: Das sind die Qualitätsaktien in unsicheren Zeiten Fidelity-Ausblick 2026: Das sind die Qualitätsaktien in unsicheren Zeiten
Blitzschnell und vielseitig traden mit ActivTrades Blitzschnell und vielseitig traden mit ActivTrades
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Aktienmärkten

06.01.26 05:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.868,7 PKT 329,4 PKT 1,34%
Charts|News|Analysen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Aktienmärkten:

"Mit dem Angriff auf Venezuela und der Festnahme von Präsident Nicolás Maduro hat Donald Trump eine neue geopolitische Krise entfacht - als gäbe es davon nicht bereits genug. An den Aktienmärkten scheint das jedoch kaum Eindruck zu hinterlassen. Trotz der zusätzlichen Risiken, die das aggressive Vorgehen des US-Präsidenten mit sich bringt, reagieren Investoren gelassen: Der deutsche Leitindex Dax erreichte am Montag ein neues Rekordhoch, und auch die Wall Street startete mit deutlichen Kursgewinnen in die Woche. Diese Entwicklung passt zur Zuversicht, mit der Aktienstrategen ins neue Jahr blicken. Selten war sich die Zunft der Analysten und Wertpapierexperten so einig, dass die Aussichten an den Börsen freundlich bleiben. Zugleich warnen viele der großen Häuser jedoch vor zunehmender Unsicherheit und heftigeren Kursschwankungen. Das wirkt widersprüchlich - und diese Schizophrenie deutet darauf hin, dass sich an den Märkten Spannungen aufgebaut haben, die sich jederzeit entladen könnten."/DP/jha

Mehr zum Thema DAX 40

06:05«Einen Allianz-Beitritt kann ich mir für Condor schon vorstellen»
06:03Why Trump backs Bayer in Roundup weedkiller cancer battle
05:34Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Aktienmärkten
05:22Imported car sales jump nearly 17% in 2025; BMW tops list for 3rd year
02:19Why Trump backs Bayer in Roundup weedkiller cancer battle
05.01.26DAX letztlich mit Rekorschluss - Positive Stimmung zum Jahresstart 2026 hält an
05.01.26Here is Why Growth Investors Should Buy FMC Technologies (FTI) Now
05.01.26ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax auf Hoch - Konjunkturhoffnung, Dow-Rekord
mehr