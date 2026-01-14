Pressestimme: 'Handelsblatt' zu E-Autos aus China

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu E-Autos aus China:

"Die EU-Kommission will China im Streit um die E-Auto-Zölle entgegenkommen. Autobauer aus der Volksrepublik sollen ihre Fahrzeuge künftig zu einem vereinbarten Mindestpreis auf dem europäischen Markt verkaufen können, statt Strafzölle zu zahlen. Sowohl Zölle als auch Preisuntergrenzen sollen die heimische Autoindustrie vor der Konkurrenz aus China schützen, die nach Überzeugung Brüssels unfaire Wettbewerbsvorteile aufgrund der staatlichen Förderung in der Volksrepublik hat. Doch es gibt einen entscheidenden Unterschied: Die Zölle werden an die EU abgeführt. Bei Mindestimportpreisen können die Hersteller den Preisaufschlag selbst einstreichen. Sie sind eine staatliche Gewinngarantie für die Autobauer aus China, bezahlt von den europäischen Verbrauchern."/yyzz/DP/nas