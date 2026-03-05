DAX23.816 -1,6%Est505.783 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4300 -2,2%Nas22.749 -0,3%Bitcoin60.637 -0,7%Euro1,1613 ±0,0%Öl84,53 +0,3%Gold5.125 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX letztlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schließt tiefrot -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- HENSOLDT, PUMA, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA im Fokus
Top News
Deutsche Pfandbriefbank: Stirb langsam Deutsche Pfandbriefbank: Stirb langsam
Delivery Hero-Aktie: Rückkauf von Wandelschuldverschreibungen im Blick Delivery Hero-Aktie: Rückkauf von Wandelschuldverschreibungen im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu geopolitischen Rolle Chinas

06.03.26 05:34 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die "Handelsblatt" zu geopolitischen Rolle Chinas:

"Für Xi Jinping, der China als globalen Akteur positioniert hat, verengt sich spürbar der geopolitische Spielraum. Wenn der Staats- und Parteichef am Donnerstag die Bühne in der Großen Halle des Volkes in Peking zum Volkskongress betritt, zeigt sich ein Mann, der längst nicht mehr der Gestalter ist, der er gern sein möchte - sondern auch ein Getriebener auf einem Spielfeld, das die USA unter Donald Trump aggressiv dominieren. Für China, das sich gern als stabiler und verlässlicher Partner in einer unruhigen Weltordnung geriert, stellt sich die Frage, ob diese Strategie noch angemessen in dieser Zeit ist. Wirtschaftliche Anreize mögen für die Staaten des globalen Südens, an deren Spitze China sich sieht, in Friedenszeiten überzeugend wirken. Gegen direkte militärische Aktionen der USA sind sie jedoch weitgehend machtlos."/yyzz/DP/men