DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.247 -0,1%Euro1,1789 ±0,0%Öl67,36 -0,2%Gold3.655 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Aumovio AUM0V1 Tesla A1CX3T Intel 855681 Continental 543900 SAP 716460 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: DAX schließt klar im Plus -- US-Börsen letztlich höher -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Rekordabflüsse bei Bitcoin: Droht dem Kryptomarkt jetzt die große Knappheit? Rekordabflüsse bei Bitcoin: Droht dem Kryptomarkt jetzt die große Knappheit?
Tesla-Aktie: Marktanteil des E-Auobauers in den USA sinkt auf den niedrigsten Stand seit 2017 Tesla-Aktie: Marktanteil des E-Auobauers in den USA sinkt auf den niedrigsten Stand seit 2017
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu 'Meta Ray-Ban Display'-Brille

19.09.25 05:34 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu 'Meta Ray-Ban Display'-Brille:

"Zugegeben: Auch die "Meta Ray-Ban Display"-Brille ist noch nicht das sofortige Ende des Handys mit kristallklarem Touchscreen. Schließlich benötigt sie ein Smartphone, um zu funktionieren. Auch flackert das holografische Bild bei hellem Gegenlicht. Der Preis von 800 Dollar ist hoch und bei der Vorstellung am Mittwoch zeigte die Technik noch zahlreiche Bugs. Aber wer die Brille einmal aufhat, kann sich kaum des Eindrucks erwehren, etwas völlig Neues erlebt, einen Blick in die Zukunft erhascht zu haben. Eine Zukunft, die endlich gar nicht mehr allzu weit entfernt erscheint. In der wir mit digitalen Helfern verschmelzen, ohne uns von unseren Mitmenschen zu isolieren."/DP/jha