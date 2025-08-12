DAX23.924 +0,3%ESt505.263 +0,3%Top 10 Crypto15,40 -1,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.103 -0,5%Euro1,1671 +0,1%Öl67,35 +0,6%Gold3.378 +0,3%
Pressestimme: 'Handelsblatt' zu möglichem Dax-Aus der Porsche AG

07.08.25 05:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.924,4 PKT 78,3 PKT 0,33%
Charts|News|Analysen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) 'Handelsblatt' zu möglichem Dax-Aus der Porsche AG

Für den nüchternen Finanzprofi mag es lediglich die Konsequenz finanzmathematischer Notwendigkeiten sein, für industrielle Nostalgiker ist es der Untergang des Abendlands: Die Porsche AG droht bei der anstehenden Neuordnung des Dax im September dort herauszufliegen. Stattdessen gehört neben dem Maschinenbauer Gea Scout24 zu den potenziellen Aufstiegskandidaten. Kleinanzeigen rein, Sportwagen raus? Das Signal ist verheerender, als es auf den ersten Blick scheint. Mit dem Kick aus dem Dax wird etwas sichtbar und symbolisch besiegelt, was viele bereits ahnten, aber nicht wahrhaben wollen: der schleichende Niedergang der deutschen Autoindustrie./yyzz/DP/zb

Mehr zum Thema DAX 40

07:31dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Erholung setzt sich fort
07:13DAX-FLASH: Dax versucht sich erneut an 24.000 Punkten
07:01Mögliche US-Chip-Zölle im Blick: DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen fester -- IonQ bleibt in der Verlustzone -- Apple erhöht US-Investitionen -- Telekom hebt Prognose an -- Allianz im Fokus
07:00Freenow: CEO sieht den Ausstieg von BMW und Mercedes „extrem positiv“
Sind Sie der beste Trader 2025? Beweisen Sie im Börsenspiel Ihr Können und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque.
