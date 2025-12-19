DAX24.200 +1,0%Est505.742 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,18 +0,3%Nas23.006 +1,4%Bitcoin74.220 +1,8%Euro1,1719 -0,1%Öl59,70 ±-0,0%Gold4.321 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 RENK RENK73 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX klettert letztlich über 24.000 Punkte -- Wall Street schließt freundlich -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle, Micron, Plug Power, TMTG, Canopy im Fokus
Top News
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt!
Krypto-Hammer: Warum Tom Lee Bitcoin bald bei 250.000 US-Dollar und Ethereum bei 62.000 US-Dollar sieht Krypto-Hammer: Warum Tom Lee Bitcoin bald bei 250.000 US-Dollar und Ethereum bei 62.000 US-Dollar sieht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Handelsblatt' zur chinesischen E-Commerce-Konkurrenz

19.12.25 05:34 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur chinesischen E-Commerce-Konkurrenz:

"Temu, Shein oder Tiktok inszenieren eine völlig neue Art des Shoppings, bei der Erlebnis und Spaß im Vordergrund stehen. In einer übersättigten Gesellschaft mit vollen Schränken treffen sie damit genau den richtigen Nerv. Mit Gewinnspielen oder unterhaltsamen Videos animieren sie selbst Kunden zum Kauf, die eigentlich gar nichts brauchen. Dank ausgeklügelter Analysetools und einer digitalisierten Lieferkette bringen sie Produkte zu aktuellen Trends auf den Markt, noch bevor die deutsche Konkurrenz diese überhaupt erkennt. Mit ihrer technischen Expertise werden sie vermutlich auch beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz eine Vorreiterrolle einnehmen und ihre Kunden noch gezielter ansprechen können. Für die etablierten Händler bedeutet das: Selbst wenn die EU eine Paketgebühr von drei Euro pro Sendung einführt und die Zollfreigrenze von 150 Euro fällt, wird der Erfolg der chinesischen Anbieter kaum zu stoppen sein."/yyzz/DP/stw