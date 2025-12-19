DAX24.200 +1,0%Est505.742 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,18 +0,3%Nas23.006 +1,4%Bitcoin74.220 +1,8%Euro1,1719 -0,1%Öl59,70 ±-0,0%Gold4.321 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 RENK RENK73 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX klettert letztlich über 24.000 Punkte -- Wall Street schließt freundlich -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle, Micron, Plug Power, TMTG, Canopy im Fokus
Top News
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt!
Krypto-Hammer: Warum Tom Lee Bitcoin bald bei 250.000 US-Dollar und Ethereum bei 62.000 US-Dollar sieht Krypto-Hammer: Warum Tom Lee Bitcoin bald bei 250.000 US-Dollar und Ethereum bei 62.000 US-Dollar sieht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Junge Welt' zum Sicherheitsgesetz im Bundestag

19.12.25 05:34 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zum Sicherheitsgesetz im Bundestag:

"Wer eine größere 'Lazarusschicht' (Karl Marx) der arbeitenden Klasse haben will, benötigt schärfere Haudraufgesetze. Aktuell verlangt das zudem die Kriegstüchtigkeit. Also folgte am Donnerstag im Bundestag die erste Lesung des neugefassten Bundespolizeigesetzes. Tenor: Das stammt von 1994, da gab es noch keine Cyberattacken und anderes Digitales. Die Wirklichkeit: Die 'Modernisierung' der alten Paramilitärs vom Bundesgrenzschutz, die bereits ohne neues Gesetz Bahn-, Luft-, See- und Grenzpolizei sind, läuft auf die Entstehung 'einer oder mehrerer neuer Geheimpolizeien' hinaus. Der Linke-Abgeordnete Jan Köstering brachte das in der Debatte so auf den Punkt. Wundert sich jemand, dass die AfD das 'grundsätzlich sinnvoll' findet? Sie will ja das Instrumentarium irgendwann nur noch übernehmen. Die Koalition legt schon mal alles zurecht."/yyzz/DP/stw