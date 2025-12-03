DAX23.711 +0,5%Est505.686 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,13 +3,8%Nas23.414 +0,6%Bitcoin79.967 +1,8%Euro1,1643 +0,1%Öl62,46 +0,1%Gold4.223 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Airbus 938914 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- US-Börsen grün -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy vor BTC-Verkauf? -- Boeing, Marvell, Rüstungsaktien, Tesla, Beyond Meat, Plug Power, DroneShield, BioNTech im Fokus
Top News
Bis zu 2.000 € Winterbonus bei Solidvest Bis zu 2.000 € Winterbonus bei Solidvest
Vor Schließung seines Hedgefonds: So hat Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025 investiert Vor Schließung seines Hedgefonds: So hat Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025 investiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Junge Welt' zur Krise der deutschen Industrie

03.12.25 05:34 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zur Krise der deutschen Industrie:

"Die verhängten US-Zölle schaden dem deutschen Export. Zweitens - und als säkularer Trend vermutlich am gravierendsten - produzieren chinesische Firmen inzwischen in jenen drei Branchen, die für die Industrie der Bundesrepublik maßgeblich sind - Maschinenbau, Automobilbau, Chemie - mindestens gleichwertig und vor allem günstiger. Drittens hat der jähe Ausfall russischer Gaslieferungen die Herstellungskosten insbesondere in der energieintensiven Chemieindustrie erheblich steigen lassen. Mit Nord Stream II wäre die Bundesrepublik zur Drehscheibe für Gaslieferungen in die gesamte EU geworden und hätte damit ihre kontinentale Macht noch einmal deutlich gestärkt. Die USA hatten daran kein Interesse, und nicht zu verwegen dürfte sein, den Ukraine-Krieg auch als Krieg gegen die hiesige Ökonomie zu bewerten."/yyzz/DP/nas