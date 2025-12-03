Pressestimme: 'Junge Welt' zur Krise der deutschen Industrie

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zur Krise der deutschen Industrie:

"Die verhängten US-Zölle schaden dem deutschen Export. Zweitens - und als säkularer Trend vermutlich am gravierendsten - produzieren chinesische Firmen inzwischen in jenen drei Branchen, die für die Industrie der Bundesrepublik maßgeblich sind - Maschinenbau, Automobilbau, Chemie - mindestens gleichwertig und vor allem günstiger. Drittens hat der jähe Ausfall russischer Gaslieferungen die Herstellungskosten insbesondere in der energieintensiven Chemieindustrie erheblich steigen lassen. Mit Nord Stream II wäre die Bundesrepublik zur Drehscheibe für Gaslieferungen in die gesamte EU geworden und hätte damit ihre kontinentale Macht noch einmal deutlich gestärkt. Die USA hatten daran kein Interesse, und nicht zu verwegen dürfte sein, den Ukraine-Krieg auch als Krieg gegen die hiesige Ökonomie zu bewerten."/yyzz/DP/nas