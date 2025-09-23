DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -2,2%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin97.543 -0,7%Euro1,1732 -0,1%Öl67,15 +0,7%Gold3.695 +0,3%
Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu russische Kampfjets/Nato-Luftraum

22.09.25 05:34 Uhr

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu russischen Kampfjets/Nato-Luftraum:

"Statt zumindest zum Schein den diplomatischen Weg zu beschreiten, ließ Wladimir Putin Verhandlungen platzen, den Krieg eskalieren und seine Luftwaffe in Nato- und EU-Luftraum fliegen. Genüsslich versetzt Putin dem Westen Nadelstiche, die einzeln wie undramatische Provokationen wirken, aber in Summe die begrenzte Macht der Nato vorführen sollen. Ohne deutliches Stoppschild werden sie weitergehen, zunehmen, eskalieren - und die Grenze des Wagbaren für Putin ausweiten. Den Westen spalten, seine vermeintliche Stärke demonstrieren und ausbauen: Das ist Putins Kalkül, und es ist bei Weitem nicht so irrational, wie es zunächst wirkt."/yyzz/DP/stw