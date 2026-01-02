DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,13 +7,1%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin79.283 +1,5%Euro1,1682 -0,3%Öl60,50 -0,5%Gold4.409 +1,8%
Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Recycling

05.01.26 05:34 Uhr

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Recycling:

"Natürlich hilft die Wiederverwertung von Seltenen Erden auch, die Natur zu schützen. Aber noch entscheidender ist, dass Deutschland und Europa darauf angewiesen sind, um sich aus der Abhängigkeit von China zu lösen. Laut Statistischem Bundesamt kamen in Deutschland 2024 mehr als 65 Prozent der importierten Seltenen Erden aus China. Als die Volksrepublik vergangenes Jahr den Export von Produkten aus Seltenen Erden beschränkte, zitterte die ganze deutsche Autobranche, es kam zu Produktionsausfällen. Umso erstaunlicher ist, was in Deutschland im Regelfall mit Seltenen Erden aus Elektroschrott passiert: nichts. Laut Schätzungen wird weniger als ein Prozent der wertvollen Rohstoffe wiederverwendet. Pfandsysteme könnten helfen, das zu ändern, aber das sind Details. Klar ist: In einer Welt wie dieser kann es sich Deutschland nicht leisten, wertvolle Rohstoffe wegzuwerfen."/yyzz/DP/he