DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,80 -0,1%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin95.117 -0,1%Euro1,1770 +0,1%Öl66,44 +0,3%Gold3.651 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- Wall Street grün -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Gold im Fokus
Top News
CEO Elon Musk verschiebt Fokus: Tesla-Aktie soll durch Optimus statt E-Autos wachsen CEO Elon Musk verschiebt Fokus: Tesla-Aktie soll durch Optimus statt E-Autos wachsen
So sollte NVIDIA seinen Milliarden-Cashbestand nutzen: Rekord-Aktienrückkäufe oder Forschung? So sollte NVIDIA seinen Milliarden-Cashbestand nutzen: Rekord-Aktienrückkäufe oder Forschung?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview

Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Regierungskrise in Frankreich

09.09.25 05:34 Uhr

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Regierungskrise in Frankreich:

"Es wird immer deutlicher sichtbar, dass die Dauerkrise der französischen Regierung mehr ist als ein nationales Problem. Wenn es nicht gelingt, den Anstieg der Schulden zu bremsen, dann kann Frankreich sogar zur Gefahr für die Stabilität der Eurozone werden. Viele erinnern sich noch an die dramatische Lage vor einem Jahrzehnt, als das hochverschuldete Griechenland die Eurozone ins Wanken brachte. So weit ist es bei Frankreich noch nicht. Allerdings lässt die politische Lähmung zwischen den drei großen Lagern Links, Rechts und Mitte in Paris nichts Gutes ahnen. Angesichts der großen Aufgaben, vor denen Europa steht - von der Ukraine über China bis zu den Streitigkeiten mit dem Verbündeten USA - kann sich die EU eigentlich keine Schwächung in den eigenen Reihen erlauben."/DP/jha