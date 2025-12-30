DAX24.351 +0,1%Est505.752 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,28 +1,9%Nas23.474 -0,5%Bitcoin73.996 ±-0,0%Euro1,1777 ±0,0%Öl61,93 +0,3%Gold4.377 +1,1%
Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zum Treffen Trump/Selenskyj

30.12.25 05:34 Uhr

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zum Treffen Trump/Selenskyj:

"Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte in Mar-a-Lago Nerven wie Drahtseile. Er hatte sich auch im Griff, als Gastgeber Donald Trump allen Ernstes behauptete, Wladimir Putin wolle, dass die Ukraine Erfolg habe. Eine Verdrehung der Realität, die viel über die neuen Kräfteverhältnisse sagt. In diesen Zeiten müssen sich die Ukraine und ihre europäischen Unterstützer schon mit wenig zufriedengeben. Und immerhin: Der amerikanische Präsident kappt die Unterstützung nicht abrupt, Kiew wird (noch) nicht offen zu einem Diktatfrieden gedrängt, die militärische Hilfe wird fortgesetzt, und das gilt bereits als Erfolg."/yyzz/DP/nas