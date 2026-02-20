DAX25.261 +0,9%Est506.131 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3200 -3,8%Nas22.886 +0,9%Bitcoin55.028 -3,7%Euro1,1758 -0,1%Öl71,00 -1,0%Gold5.157 +1,0%
Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Dobrindt/Arbeitsverbot

23.02.26 05:34 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Dobrindt/Arbeitsverbot:

"Lange, viel zu lange hatten dies gerade Politiker der Christsozialen abgelehnt. Die Rede war dann von "Pull-Faktoren". Unsinn! Wenn überhaupt, dann war die Aussicht auf hohe Sozialleistungen ein viel größerer Anreiz als deutsches Arbeitsrecht. Dobrindt hat den Fehler erkannt. Arbeit ist ein wesentlicher Faktor für Integration in einem neuen Land. Und für etliche einfache Jobs von der Gastronomie bis zur Straßenreinigung braucht man auch nicht gleich gute Sprachkenntnisse. Vor allem aber schützt Arbeit vor Langeweile, die die oft jungen, männlichen Asylbewerber auf dumme Gedanken bringen kann - von der Kleinkriminalität bis zu religiöser Radikalisierung."/DP/jha