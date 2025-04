Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Merz/Spahn/Fraktionsvorsitz

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Merz/Spahn/Fraktionsvorsitz:

"In zwei Wochen, am 6. Mai, will sich Merz zum Kanzler wählen lassen. Bis dahin muss er noch die wichtigste Personalentscheidung seines bisherigen Lebens treffen - nämlich die, wer sein Erbe als Chef der mächtigen Bundestagsfraktion von CDU und CSU antritt. Adenauer, Kohl, Merkel: Sie alle waren wie Merz selbst Fraktionsführer, bevor sie Kanzler wurden. Wer die Unions-Truppen im Bundestag führt, ist immer auch Deutschlands Reserve-Regierungschef. Seit in Berlin Berichte zirkulieren, dass Merz' Favorit ausgerechnet der machtbewusste Jens Spahn sein soll, läuten in den Staatskanzleien in München und Düsseldorf die Alarmglocken. Denn die Ministerpräsidenten Söder (58) und Wüst (49) haben ihre Karrierepläne längst nicht aufgegeben; ihnen erwüchse in dem 44-jährigen ein gefährlicher Rivale um das Kanzleramt. Während Schwarz-Rot für "Weiter so" steht, könnte der konservative Spahn ein Stück weit den Politikwechsel verkörpern."/DP/jha