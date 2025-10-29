Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu ZDF/Hamas

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu ZDF/Hamas:

"Hamas-Terroristen, bezahlt von deutschem Gebührenzahlergeld. Hamas-Lehrer, finanziert von deutschem Steuerzahlergeld. Niemand sah hin. Der ZDF-Skandal wirft ein Schlaglicht darauf, wie bereitwillig man sich hierzulande vor den Karren von Mördern spannen ließ. Weil es ins Weltbild eines linken Milieus passte, für die Israel die Inkarnation des Bösen ist, weil es kompromisslos sein Existenzrecht verteidigt. Dieses Milieu, darunter auch viele Kulturschaffende und TV-Prominente, schreibt gern offene Briefe, feiert sich selbst und cancelt jüdische Künstler. Ansonsten beklatscht es den Gratismut von Antisemitinnen wie der Gaza-Seglerin Greta. Ob man beim ZDF aus dem journalistischen Sündenfall lernt? Unwahrscheinlich, solange die Politik dort keine Konsequenzen erzwingt."/DP/jha