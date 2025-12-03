Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Verband 'Die Familienunternehmer'

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Verband "Die Familienunternehmer":

Letzte Woche galt das "Kontaktverbot" zur AfD nicht mehr - nun soll wieder Distanz gewahrt werden. Das Verhalten der Familienunternehmer mit der AfD wirkt wenig glaubwürdig. Am Ende gibt es nur einen Gewinner: die AfD. Die Partei will sich normalisieren. Wenn sich ein Wirtschaftsverband mit ihr trifft, trägt das zur Legitimation einer Partei bei, die anderen rechtspopulistischen Kräften zu extrem ist. In einem Punkt hat der Verband recht: Die AfD ist eine wirtschaftsfeindliche Partei. Sie steht für Abschottung, gegen Freihandel und gegen Zuwanderung. Die Folgen einer AfD-Regierung wären gravierend: Jobverlust, Steuerausfälle, schlechtere Chancen für Frauen. Darüber muss in Unternehmen gesprochen werden. Die AfD braucht es dafür nicht./yyzz/DP/mis