DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,13 +7,1%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin79.194 +1,4%Euro1,1682 -0,3%Öl60,52 -0,5%Gold4.405 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
ExxonMobil 852549 Chevron 852552 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Allianz 840400 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht freundlich ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis, Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokus
Top News
Trading-Depot: 144,4 % Rendite in vier Jahren - jetzt kostenlos anmelden! Trading-Depot: 144,4 % Rendite in vier Jahren - jetzt kostenlos anmelden!
Machtbeben in Südamerika: Trump drängt Maduro ab und übernimmt Regie in Venezuela - Ölaktien Schlumberger, Exxon & Co. im Fokus Machtbeben in Südamerika: Trump drängt Maduro ab und übernimmt Regie in Venezuela - Ölaktien Schlumberger, Exxon & Co. im Fokus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Nordkurier' zu Stromausfall in Berlin

05.01.26 05:34 Uhr

NEUBRANDENBURG (dpa-AFX) - 'Nordkurier' zu Stromausfall in Berlin

Ob Berlins Katastrophenschützer gut genug auf diesen Fall vorbereitet waren, wird sich erst in ein paar Tagen klären lassen. Auch die Aufarbeitung der hilf- und formatlosen Reaktion des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU) hat bis dahin noch Zeit. Unverzüglich geklärt werden muss hingegen, wie es überhaupt sein kann, dass ein Angriff auf einen einzelnen Punkt im Stromnetz so verheerende Folgen hat. Auch im Rest der Republik sollte man sich die Frage stellen: Kann so etwas nur in Berlin oder auch bei uns passieren? Aufmerken lassen sollte auch, dass es wohl Linksextremisten waren, die diesen von erstaunlich hoher Detailkenntnis geprägten Anschlag begingen. Die Gruppe, die sich zu der Tat bekannt hat, verübt mindestens seit 2018 Anschläge auf Netze in Berlin, mit immer verheerenderen Folgen. Groß geredet wurde darüber in der bundesdeutschen Öffentlichkeit bislang aber nicht. Das muss sich ändern./yyzz/DP/zb