Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Putins erneuter Provokation

22.09.25 05:34 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Nachrichten' zu Putins erneuter Provokation

Jetzt braucht es berechenbare und konsequent durchgehaltene Reaktionen. Gefordert ist da vor allem die "Koalition der Willigen" mit Deutschland, Frankreich, England und Italien an der Spitze. Wenn sie den Druck auf Moskau auch durch Unterstützung für die Ukraine erhöhen, sind sie keine Kriegstreiber: Sie versuchen, einen längst laufenden Krieg einzudämmen, bevor er wegen Nichtstun und Uneinigkeit weiter Richtung Westen überspringt. Die Nato ist dazu da, abzuschrecken, um Krieg zu verhindern. Putin testet, ob sie diese Abschreckung noch leisten kann und will./yyzz/DP/zb