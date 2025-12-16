DAX24.230 +0,2%Est505.753 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,28 -4,9%Nas23.057 -0,6%Bitcoin73.105 -0,5%Euro1,1754 ±0,0%Öl60,19 -0,3%Gold4.285 -0,5%
Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Terror in Australien

16.12.25 05:34 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Zeitung' zu Terror in Australien

Die Terrorattacke in Australien ist ein tödlicher Hinweis darauf, dass der radikale Antisemitismus keine Grenzen kennt. Ob Hochsommer wie am berühmten Bondi Beach in Sydney, ob frostige Vorweihnachtszeit wie in weiten Teilen Europas - der Terror kennt wegen der weltweit gestiegenen Mobilität keine Grenzen mehr. Und immer wieder sind unschuldige Menschen Opfer der Attentäter. Diesmal traf es sogar einen Holocaust-Überlebenden. Bei aller Tragik des Geschehens zeigen die Ereignisse aber ebenso, dass auch die Menschlichkeit keine Grenzen kennt. Es war ein Familienvater mit syrischen Wurzeln, der sich unter Lebensgefahr auf einen der Attentäter stürzte und ihn entwaffnete. Wie vielen Menschen er damit das Leben rettete, kann gar nicht ermessen werden. Zu Recht wird er jetzt in den Medien gefeiert, und hoffentlich schämen sich alle, die Flüchtlinge aus dem Nahen Osten pauschal kriminalisieren./yyzz/DP/zb