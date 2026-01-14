DAX25.286 -0,5%Est506.005 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,26 +3,1%Nas23.472 -1,0%Bitcoin82.797 -0,6%Euro1,1636 -0,1%Öl64,28 -1,7%Gold4.587 -0,9%
Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu den Länderfusionen

15.01.26 05:34 Uhr

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu den Länderfusionen:

"Unabhängig vom Länderfinanzausgleich ist Baden-Württemberg als einzige - im Jahr 1953 geglückte - Länderfusion eine Erfolgsgeschichte, die durchaus ein Vorbild für andere Bundesländer sein könnte. Zwei Drittel der Brandenburger stimmten jedoch 1996 gegen die geplante Fusion mit Berlin - 30 Jahre später gilt das ostdeutsche Bundesland bundesweit nicht gerade als wirtschaftliches Erfolgsmodell, sondern aktuell eher als kaum noch regierbar. Wenn der bisherige Weg nicht ganz so erfolgreich war, darf es in Zeiten knapper Kassen keine Denkverbote geben. Wenn Sachsen-Anhalts Sven Schulze darüber nachdenkt, dass ein Bergbauamt für drei ostdeutsche Bundesländer reicht, ist er deshalb auf dem richtigen Weg."/yyzz/DP/nas