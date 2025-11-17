DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,62 -6,3%Nas22.901 +0,1%Bitcoin81.844 +0,6%Euro1,1605 -0,2%Öl63,76 -0,8%Gold4.075 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Amazon 906866 SAP 716460 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
BVB-Aktie: Watzke äußert sich zu kontroversen Themen BVB-Aktie: Watzke äußert sich zu kontroversen Themen
Vodafone-Aktie: Warnung vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit Vodafone-Aktie: Warnung vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.

Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Deutschlandtag der Jungen Union

17.11.25 05:34 Uhr

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Deutschlandtag der Jungen Union:

"Auch wenn man bei der JU das Wort "Rebellion" nicht hören will, nichts anderes hat in Rust stattgefunden. Und das mit Ansage. Alle Bemühungen der Parteispitze, den Frust über das milliardenschwere Rentenpaket zulasten der jüngeren Generation im Vorfeld einzudämmen, sind kläglich gescheitert. Nun schlittert man mit offenem Visier womöglich in eine neue und große Koalitionskrise. (.) Wie soll im Bundestag eine Mehrheit für den vom Kabinett bereits beschlossenen Gesetzentwurf aus dem Hause von Arbeitsministerin Bärbel Bas zustande kommen, wenn die Junge Gruppe, aber auch einige andere in der Unionsfraktion die Pläne ablehnen und standhaft bleiben wollen? Die Rente könnte zur politischen Überlebensfrage für den Kanzler werden. Und für seinen Fraktionschef Jens Spahn."/yyzz/DP/he