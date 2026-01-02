DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,13 +7,1%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin79.283 +1,5%Euro1,1682 -0,3%Öl60,50 -0,5%Gold4.409 +1,8%
Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu US-Intervention in Venezuela

05.01.26 05:34 Uhr

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu US-Intervention in Venezuela:

"Zurecht haben sich die meisten Länder auf einen Konsens geeinigt - das Völkerrecht. Für die gewaltsame Intervention in einem fremden Land braucht es zum Beispiel ein UN-Mandat - selbst wenn es sich um Diktaturen handelt. Wer die Stärke des Rechts ersetzt durch das Recht des Stärkeren, der macht das Völkerrecht zur verhandelbaren Option."/yyzz/DP/he