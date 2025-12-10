DAX24.163 +0,5%Est505.718 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,86 +3,3%Nas23.576 +0,1%Bitcoin79.571 -0,2%Euro1,1628 ±0,0%Öl62,01 -0,2%Gold4.206 -0,1%
Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Abhängigkeit von China

10.12.25 05:34 Uhr

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Abhängigkeit von China:

Der Besuch des deutschen Außenministers in China zeigt, wie wichtig verlässliche Lieferketten für die Industrie sind. Seltene Erden sind für Elektromobilität, Windkraft und Elektronik unverzichtbar, China bleibt ihr dominanter Produzent. Doch die Lehren aus der Energiekrise mahnen: Einseitige Abhängigkeiten können gefährlich werden. China agiert politisch autoritär und verfolgt den Anspruch, seine Weltanschauung global zu stärken - wirtschaftliche Nähe birgt daher auch geopolitische Risiken. Globalisierung hat Wohlstand gebracht, doch sie muss strategisch gestaltet werden. Entscheidend ist eine breite Diversifizierung: mehr Partner, mehr Recycling, mehr europäische Kooperation. Auch wenn dies kurzfristig teurer wirkt, schafft es langfristige Stabilität. Nur mit breit aufgestellten Lieferketten bleibt Deutschland souverän - und vermeidet es, erneut in die Abhängigkeit eines autoritären Staates zu geraten./yyzz/DP/mis