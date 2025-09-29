Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zur Facharztgebühr

STRAUBING (dpa-AFX) - Das "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zur Facharztgebühr:

"Wem soll das alles eigentlich nützen? Dem Patienten jedenfalls nicht. Ob die Steuerung durch die Hausärzte am Ende auch wirklich dazu führt, dass Kranke schneller einen Termin beim Facharzt bekommen, ist völlig unklar. Und wenn, wie Herr Gassen selbst behauptet, vor allem für jüngere Menschen der direkte Gang zum Facharzt oft sinnvoller ist - ist es dann nicht absurd, ihnen dafür eine Strafgebühr aufzubrummen? Letztendlich sollen hier wohl mit Aktionismus Löcher gestopft werden."/yyzz/DP/men