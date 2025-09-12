DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,40 +0,9%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin98.940 +0,6%Euro1,1733 ±0,0%Öl67,32 +0,7%Gold3.643 ±0,0%
Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer

15.09.25 05:34 Uhr

ULM (dpa-AFX) - Die "Südwest Presse" zu Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer:

"Seine Prioritäten sind sehr einseitig verteilt: Den Bauern Wünsche erfüllen - und die Tierschützer links liegen lassen. Nun konnte man Ersteres von einem Landwirtschaftsminister der CSU durchaus erwarten. Letzteres ist allerdings genauso unnötig wie gefährlich: für Rainer selbst, die Tierhalter und den gesellschaftlichen Frieden im Land. Auch wenn beim Einkauf dann zwar meistens der Preis entscheidet, zeigen Umfragen gleichzeitig immer und immer wieder, dass die Verbraucher beim Einkauf mit Blick auf das Tierwohl ein gutes Gewissen haben wollen. Rainer ignoriert die Tierschützer nicht nur, er provoziert sie. Die in der Szene sehr geschätzte parteilose Ariane Kari als Bundestierschutzbeauftragte zu entlassen, um sie durch die Staatssekretärin und CDU-Vize Silvia Breher zu ersetzen, wurde als offene Kampfansage gewertet."/yyzz/DP/men