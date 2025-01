Pressestimme: 'Südwest Presse' zu USA/Kolumbien

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu USA/Kolumbien:

"Petro steht nun blamiert da, weil er sich schlecht vorbereitet auf ein Fernduell mit Trump einließ, das er gar nicht gewinnen konnte. Als Tiger gestartet, als Bettvorleger geendet. Und doch hinterlässt die Episode einen faden Beigeschmack, denn eigentlich sind Panama oder Kolumbien langjährige Partner der USA. Die hätte man auch mit Argumenten überzeugen können. Doch an einem Dialog auf Augenhöhe scheint Trump nicht interessiert zu sein. Er will sich durchsetzen, koste es, was es wolle."/DP/jha