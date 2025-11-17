DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,62 -6,3%Nas22.901 +0,1%Bitcoin81.844 +0,6%Euro1,1605 -0,2%Öl63,76 -0,8%Gold4.075 -0,1%
Pressestimme: 'Volksstimme' zu Landesparteitag Linke in Sachsen-Anhalt

17.11.25 05:34 Uhr

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Landesparteitag Linke in Sachsen-Anhalt:

"Die Linke hat sich aufgerappelt und erlebt auch in Sachsen-Anhalt einen Aufschwung. Die Partei verzeichnete allein in diesem Jahr im Land 1.500 Neueintritte. Die Linke ist gefordert, die jungen Leute einzubinden und ihnen Raum für eigene Ideen zu geben. Die Balance einer Politik, die den Ansprüchen von Jung und Alt gerecht wird, muss aber erst noch gefunden werden. Dies belegt etwa die zugespitzte Debatte zum Nahost-Konflikt. Der Landesparteitag in Leuna drückte sich vor der Debatte. Wohl wissend, dass diese das Zeug gehabt hätte, die verabredete Botschaft - sich als geschlossen und solidarisch zu zeigen - ad absurdum zu führen. Gleichwohl schwelt der innerparteiliche Streit weiter. Die Linke versteht sich als Bollwerk gegen eine AfD, die in Sachsen-Anhalt eine Alleinregierung anstrebt und das Land total umkrempeln will. Auch ein starkes Ergebnis für die Linke kann dazu führen, dass eine solche fatale Entwicklung dem Land erspart bleibt."/yyzz/DP/he