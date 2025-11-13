DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,62 -1,3%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.064 +0,5%Euro1,1588 ±-0,0%Öl62,67 ±-0,0%Gold4.213 +0,4%
Pressestimme: 'Volksstimme' zu Ukraine/Korruption

13.11.25 05:34 Uhr

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Ukraine/Korruption:

"Nach offizieller westlicher Sichtweise auf den Ukraine-Konflikt erwehrt sich hier ein demokratischer Staat finsterer russischer Aggressoren. Ein Irrtum, wie der aktuelle Korruptionsskandal beweist. Wo das für Präsident Selenskyj endet, ist offen. Fest steht dagegen: Die Ukraine ist auf dem Weg zu einem Rechtsstaat, aber nicht angekommen. Im Kampf gegen Russland steht das Land indessen mit dem Rücken zur Wand. Die durch alle Zeiten gewohnte Gier der Obrigkeit aber prosperiert und höhlt die Moral von Armee und Volk aus. Tausende junge Ukrainer fliehen - meist nach Deutschland - um dem Militärdienst zu entgehen. Ihnen ist das Vaterland egal. Die Europäer pumpen weiter Geld und Militärgerät in die Ukraine, das Bollwerk gegen Russland. Auch wenn niemand weiß, was Moskau wirklich vorhat. Die EU will im Dezember nun darüber entscheiden, ob eine Aufnahme der Ukraine beschleunigt werden kann. Das sollte man tunlichst lassen."/DP/jha