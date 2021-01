QIAGEN plant erneut US-Notfallzulassung für Corona-Test

Wie die Biopharmagesellschaft mitteilte, will das Unternehmen den Test "QIAreach SARS-CoV-2" zum im ersten Quartal 2021 in den USA per Notfallzulassung bei der US-Gesundheitsbehörde FDA einreichen. Der Test weise SARS-CoV-2 Antigene bei Personen mit aktiven SARS-CoV-2-Infektionen binnen 15 Minuten nach. Die Entscheidung für eine erneute Einreichung erfolgte, nachdem QIAGEN den im November 2020 eingereichten Antrag zurückgezogen hatte. Ziel des Rückzugs sei es gewesen, ein in Zusammenhang mit verwendeten Reagenzien aufgetretenes Problem zu adressieren. QIAGEN geht davon aus, das Problem behoben zu haben.

Das Unternehmen erwartet, dass diese Entscheidung keinen Einfluss auf den im Dezember ausgegebenen Ausblick für den Gesamtjahresumsatz und bereinigten Gewinn 2021 haben wird.

