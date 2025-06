QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag im Minusbereich

Kursverlauf

Die Aktie von QIAGEN gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die QIAGEN-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 39,23 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 39,23 EUR. Im Tief verlor die QIAGEN-Aktie bis auf 39,16 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 188.656 QIAGEN-Aktien.

Am 22.01.2025 markierte das Papier bei 47,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 17,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 34,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 14,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,055 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,00 EUR.

Am 07.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das vergangene Quartal hat QIAGEN mit einem Umsatz von insgesamt 483,46 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 458,80 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,37 Prozent gesteigert.

Am 12.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,34 USD fest.

