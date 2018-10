So schnell wie Teslas Model 3 wurde noch kein E-Auto 100.000-mal produziert

Aktien in diesem Artikel Tesla 223,88 EUR

Mehr als 100.000 Fabrikate des Model 3 sind bei Tesla nun schon vom Band gelaufen. Auf diese Anzahl kommt das Nachrichtenunternehmen Bloomberg, dass ein eigenes Modell erarbeitet hat, mit dem die Produktionszahlen des Model 3 getrackt werden. Demnach sei die Marke von 100.000 produzierten Fahrzeugen des Typs Model 3 am vergangenen Samstag erreicht worden.

Fokus auf Produktion gelenkt

Für das Unternehmen ist diese Produktionszahl besonders wichtig: Die Fertigung des Stromers lief zunächst schleppend an, Tesla machte Schlagzeilen mit fortwährend nicht erreichten Produktionsraten und -zielen. Tesla-Chef Elon Musk wollte eigentlich bereits bis zum Ende des letzten Jahres die Marke von 100.000 produzierten Model 3 erreichen - diese Zielmarke wurde allerdings deutlich verfehlt.

Die vielen hergestellten Model 3 sind ein Hoffnungsschimmer des gebeutelten Unternehmens. In letzter Zeit stand nämlich vor allem CEO Elon Musk scharf in der Kritik, nachdem er erst ankündigte den Elektroautohersteller von der Börse zu nehmen und sich dann mit der US-Börsenaufsicht SEC anlegte. Die Tatsache, dass Elon Musk und Tesla für viele gleichzusetzen sind, sorgte dafür, dass der Tesla-Aktienkurs stark fiel. Der nun erreichte Produktionsrekord könnte den Blick der Anleger allerdings wieder auf das Wesentliche - die Performance von Tesla - lenken und der Aktie Schwung verleihen.

Stabile Produktionsrate

Bei den Tesla-Modellen S und X hat das Erreichen von 100.000 produzierten Exemplaren übrigens einige Jahre gedauert. Andere Hersteller, die Elektroautos fabrizieren, hinken ebenfalls stark hinterher. Der Startschuss für die Model 3-Produktion fiel im Juni letzten Jahres, damit hat Tesla in gerade einmal etwas mehr als einem Jahr die wichtige Marke überschritten.

Im dritten Quartal dieses Jahres - von Juli bis September - hat Tesla laut offiziellen Angaben 80.000 Fahrzeuge realisiert. Davon waren 53.000 vom Typ Model 3. Wie die Website Electrek berichtete, hat Tesla allein in den ersten elf Tagen des vierten Quartals 11.500 Fahrzeuge fertiggestellt - unter ihnen 7.400 Model 3.

Tesla-Verkaufszahlen überzeugen ebenfalls

In der letzten Woche des dritten Jahresviertels stellte der E-Autobauer 5.300 Model 3 her und hält so eine wöchentliche Produktionsrate von 5.000 Stück stabil - obwohl eigentlich eine Erhöhung auf 6.000 Fabrikate pro Woche angepeilt ist.

Eine schnelle Produktion könnte für Tesla vor allem in der nächsten Zeit wichtig werden: Zum Ende dieses Jahres soll die Basisversion des Model 3, die 35.000 US-Dollar kosten soll, auf den Markt kommen. Damit stünde das erste E-Fahrzeug aus dem Hause Tesla zur Verfügung, das für die breite Masse erschwinglich ist. Eine große Nachfrage wird erwartet, welche der Autohersteller dann auch bedienen muss.

Die Nachricht von 100.000 produzierten Model 3 ist nicht die einzige Meldung, die das Unternehmen in ein positives Licht rückt. Auch bei den Verkaufszahlen von Luxuswagen in den USA konnte Tesla zuletzt punkten und rückt dicht an Mercedes Benz und BMW heran.

Theresa Rauffmann / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tesla, Hadrian / Shutterstock.com, Scott Olson/Getty Images