Prognose angehoben

Der französische Pharmakonzern Sanofi blickt nach einem besser als erwartet gelaufenen zweiten Quartal optimistischer auf das Gesamtjahr.

Der bereinigte Gewinn dürfte abseits von Währungseffekten das Vorjahresniveau erreichen, wie der Konzern am Donnerstag in Paris mitteilte. Bislang war Sanofi von einem Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich ausgegangen. In den Monaten April bis Juni lief es derweil besser als von Analysten erwartet. Der Umsatz stieg um 7,8 Prozent auf 10,8 Milliarden Euro. Der Betriebsgewinn ging um rund drei Prozent auf 2,8 Milliarden Euro aufwärts, während der um Sondereffekte bereinigte Gewinn auf knapp 2,2 Milliarden Euro leicht zurückging. Hier hatte Sanofi Gegenwind durch Währungseffekte, denn bei konstanten Wechselkursen gab es ein Plus von 4 Prozent.

Die Sanofi-Aktie klettert in Paris zeitweise um 3,29 Prozent auf 96,65 Euro.

/lew/zb

PARIS (dpa-AFX)