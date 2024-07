Prognose bekräftigt

Der Dialysedienstleister Fresenius Medical Care (FMC) sieht sich nach einem spürbaren Gewinnanstieg im zweiten Quartal 2024 mit Blick auf seine Jahresziele auf Kurs.

Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich im abgelaufenen Quartal um 19 (währungsbereinigt 21) Prozent auf 425 Millionen Euro. Analysten hatten das EBIT im Mittel auf 409 Millionen Euro veranschlagt. Das Konzernergebnis nach Steuern und Dritten stieg um 33 (währungsbereinigt 34) Prozent auf 187 Millionen Euro. Hier hatten Analysten im Konsens 175 Millionen Euro erwartet.

Für die Monate April bis Juni meldete der MDAX-Konzern einen leichten Umsatzrückgang von 1 (währungsbereinigt 2) Prozent auf 4,766 Milliarden Euro zu. Organisch wuchs der Umsatz um 2,3 Prozent. Analysten hatten FMC im Mittel 4,798 Milliarden Euro Umsatz zugetraut.

Für das laufende Jahr plant der Bad Homburger Konzern unverändert mit einem Anstieg des operativen Gewinns (EBIT) im mittleren bis hohen Zehnerprozentbereich und einem Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich gegenüber Vorjahr. Die in Aussicht gestellten Wachstumsraten für 2024 sind währungsbereinigt und ohne Sondereffekte.

Das Ziel, bis 2025 eine operative Marge zwischen 10 und 14 Prozent zu erwirtschaften, bekräftigte der stark in den Vereinigten Staaten präsente Dialyse-Konzern ebenfalls.

"Auch im zweiten Quartal konnten wir unsere Finanzergebnisse verbessern und somit konsequent an der Umsetzung der Strategie und der Transformation unseres Unternehmens arbeiten. Dieses Quartal ist ein weiterer Beleg für die operative Trendwende", sagte Vorstandsvorsitzende Helen Giza. "Gleichzeitig konzentrieren wir uns weiterhin darauf, unsere Ziele entlang unseres strategischen Plans konsequent umzusetzen. Die operative Ergebnismarge näherte sich noch weiter dem für 2025 definierten Margenziel an, da Care Enablement seine Profitabilität im zurückliegenden Quartal steigern konnte."

"In Care Delivery stieg das organische Behandlungswachstum in den USA im Vergleich zum Vorquartal an, und dies trotz weiterhin erhöhter Sterblichkeitsraten. Unsere beiden globalen Segmente erzielten in beschleunigtem Maße zusätzliche Einsparungen aus dem FME25-Programm. Das hat zur Folge, dass wir auf Kurs sind, das obere Ende des Zielkorridors an Einsparungen für das Gesamtjahr 2024 zu erreichen. Angesichts dieser Entwicklungen im ersten Halbjahr bestätigen wir unseren Ausblick für das laufende Gesamtjahr 2024", fügte sie hinzu.

FRANKFURT (Dow Jones)