LEG Immobilien-Aktie stärker: Deutlich mehr verdient

In den drei Monaten per Ende Juni stieg die in der Immobilienbranche übliche Ertragskennziffer Funds from Operations (FFO I) um 9,3 Prozent auf 171 Millionen Euro bzw 2,71 Euro pro Aktie.

Das Ergebnis aus Vermietung und Verpachtung erreichte 116,3 Millionen Euro, ein Plus von 7,8 Prozent. Beim bereinigten EBITDA berichtete das MDAX-Unternehmen einen Anstieg von 5,6 Prozent auf 111 Millionen Euro. Die operative EBITDA-Marge - das Verhältnis von Nettokaltmiete zu EBITDA - stieg auf 74,5 von 72,1 Prozent im Vorjahr.

Das Pro-forma-Nettoanlagevermögen (NAV) lag Ende März bei 99,57 Euro pro Aktie und damit 6,6 Prozent über dem Wert von Ende Dezember. Das Portfolio bewertete LEG im zweiten Quartal 5,1 Prozent höher, in Summe um 550 Millionen Euro. Angekündigt hatte das Unternehmen eine Höherbewertung um 520 bis 550 Millionen Euro.

Für das laufende Jahr bestätigt der Vorstand die Prognose für den FFO I von 338 bis 344 Millionen Euro und für 2020 von 356 bis 364 Millionen Euro. Dank der hohen Nachfrage nach deutschen Wohnimmobilien und der positiven operativen Performance werde auch für die zweite Jahreshälfte mit einer positiven Wertentwicklung gerechnet. Das eigene Portfolio sieht LEG 2019 noch etwas wachsen, bei einer gleichzeitig weiter verbesserten Portfolioqualität.

LEG-Aktie zieht an

Am Mittag steigt die LEG-Aktie um 1,6 Prozent auf 107,50 Euro.

Analyst Jonathan Kownator von Goldman Sachs bezeichnete das Zahlenwerk als insgesamt im Rahmen seiner Erwartungen liegend. Die Leerstände seien gesunken und das Mietwachstum habe sich solide entwickelt. Auch die Neubewertung des Immobilienbestandes sei erfreulich ausgefallen.

