RIB-Aktie gibt kräftig ab: Gewinn und Dividende gesteigert

Unter dem Strich kletterte das auf die Aktionäre entfallende Nettoergebnis um mehr als ein Viertel auf 18,4 Millionen Euro, wie das im TecDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Dabei profitierte der Konzern unter anderem von der Neubewertung von Beteiligungen.

Die Aktionäre sollen eine um 2 Cent erhöhte Dividende von 0,18 Euro je Aktie erhalten. Einige Analysten hatten sich etwas mehr ausgerechnet.

Wie bereits mitgeteilt war der Umsatz im vergangenen Jahr um 10,6 Prozent auf 108,3 Millionen Euro gestiegen, das operative Ergebnis (Ebitda) um 23,2 Prozent auf 40,3 Millionen. Die Prognose für 2018 bestätigte das Management. Der Umsatz soll auf 117 bis 127 Millionen Euro steigen, das operative Ergebnis zwischen 33 und 43 Millionen liegen.

RIB Software bietet Software für die Planung, Kostenkalkulation und das Management von Bauprojekten an. Das Unternehmen verspricht sich viel von einem Gemeinschaftsunternehmen mit dem US-Auftragsfertiger Flex. In einer Kooperation mit dem US-Softwarekonzern Microsoft soll die eigene Bausoftware auch auf einer Cloud-Plattform zur Miete über das Internet angeboten werden - für den Aufbau veranschlagt RIB in diesem und dem nächsten Jahr eine Belastung für das operative Ergebnis von bis zu jeweils 3 Millionen Euro.

Die RIB-Aktien brachen nach einer anfänglichen Fortsetzung ihres Stabilisierungsversuches weiter ein - zuletzt um fast 13 Prozent auf 17,90 Euro. Nachdem am Vormittag noch die Bestätigung der Prognosen für 2018 gestützt habe, habe das Management im Rahmen der aktuell laufenden Telefonkonferenz möglicherweise pessimistische Signale gesendet, sagten Händler. Eine genauere Erklärung für den erneuten Kurseinbruch hatten sie auf die Schnelle aber nicht parat.

Die RIB-Papiere stehen seit einigen Tagen unter hohem Abgabedruck. Ausgehend von ihrem Rekordhoch von Mitte März von 36,10 Euro haben sie nun schon mehr als die Hälfte eingebüßt. Eine Kapitalerhöhung, die von Analysten kritisch beäugte Unternehmensstrategie und der Ausverkauf bei Techwerten zur Wochenmitte sind bislang die Hauptgründe für die Verluste.

STUTTGART (dpa-AFX)

Bildquellen: RIB Software